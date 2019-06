Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekannter treibt Unfug mit Feuerlöscher

Ein Unbekannter hat laut Polizei am Sonntag zwischen 19 und 20 Uhr in der Parkgarage in der Oberen Bachgasse einen Feuerlöscher von der Wand gerissen, das Pulver über verschiedene Autos versprüht und den Feuerlöscher entwendet. Der Schaden beläuft sich bisher auf über 100 Euro. An den Fahrzeugen dürfte weiter kein Schaden entstanden sein, teilt die Polizei mit.