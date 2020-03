Kitzingen vor 4 Stunden

Unbekannter stiehlt Rentner die Geldbörse und rennt davon

Am Freitag gegen 15.45 Uhr entwendete ein unbekannter Mann den Geldbeutel eines 78-jährigen, als dieser die Geldbörse in der Bankfiliale für einen Moment auf die Seite gelegt hatte. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Der 78-Jährige folgte dem Täter zu Fuß und machte lautstark auf den Diebstahl aufmerksam. Weitere Zeugen nahmen kurzzeitig die Verfolgung auf, verloren den Mann aber im Bereich der Synagoge aus den Augen, berichtet die Polizei. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Täter das vorhandene Bargeld aus der Geldbörse nahm und das Portemonnaie im Anschluss in den Main warf.