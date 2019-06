Marktbreit vor 1 Stunde

Unbekannter sticht Autoreifen platt

Zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 7.30 Uhr hat ein Unbekannter laut Polizei an einem blauen Opel Astra, welcher vor einer Garage in der Schlesierstraße in Marktbreit stand, den rechten Vorderreifen platt gestochen. Der Schaden: circa 90 Euro.