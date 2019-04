Unbekannter randaliert in einem Friseursalon

Am Dienstagabend um 18 Uhr kam es in der Oberen Kirchgasse in Kitzingen in einem Friseursalon zu einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter randalierte im Salon und zerstörte einige Gegenstände. Anschließend entfernte sich der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Der Mann war etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Figur und trug eine goldene Armbanduhr. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas-Jacke, auf der Vorderseite war sie weiß mit einem rotem Adidas-Emblem und einer schwarzen Hose.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.