Unbekannter knallt mit Fahrzeug gegen Wohnhaus

Einen lauten Knall hat ein Hausbewohner Mittwochnacht in der Kirchgasse in Iphofen gehört.

Als er nachsah, entdeckte er, dass das Regenfallrohr am Haus völlig eingedellt und an der Fassade Putz abgeplatzt war. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Am Unfallort wurden abgebrochene Fahrzeugteile gefunden. Bei dem Verursacher könnte es sich um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.