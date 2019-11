Rödelsee vor 29 Minuten

Unbekannter fährt Zaun an und dann davon

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Donnerstag zwischen 11.30 und 13 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Straße "Im Grund" in Rödelsee gegen einen Metallzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.