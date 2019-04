Michelfeld vor 1 Stunde

Unbekannter fährt Hoftor an und flüchtet

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13. April, und Donnerstag, 17. April, hat ein Fahrzeug in der Mittleren Dorfstraße in Michelfeld ein Hoftor beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass ein Kleintransporter beim Rangieren gegen das Hoftor stieß und die Metallverkleidung am Hoftor eingedrückt und verbogen hat. Der Schaden am Tor beläuft sich laut Polizei auf einige Hundert Euro.