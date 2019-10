Unbekannter fährt Fußgängerin an

Am Mittwoch um 13.20 Uhr stieß ein weißer Golf in Escherndorf in der Astheimer Straße gegen das Bein einer 30-jährigen Frau, die zu Fuß unterwegs war. Sie stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Das Auto fuhr anschließend Richtung Astheim davon. Die Frau erinnert sich nur an einen Teil des Kennzeichens: KT-V- ?

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.