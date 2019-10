Kitzingen 11.10.2019

Unbekannter fährt Auto an

Am Donnerstag zwischen 7.50 und 18 Uhr stieß ein Unbekannter in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf dem Aqua-Sole-Parkplatz mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW. Dieser wurde laut Polizeibericht an der linken Seite beschädigt. Es entstand ein Schaden von 2500 Euro.