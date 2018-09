Altenschönbach vor 3 Stunden

Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Ein auf dem Parkplatz der Diskothek „Tenne“ in Altenschönbach abgestellter Opel Astra wurde nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Dabei ging der rechte Außenspiegel an dem Opel zu Bruch. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von 150 Euro.