Volkach vor 42 Minuten

Unbekannter dellt Golf ein

In der Zeit vom 6. November, 18.30 Uhr bis 7. November, 7.30 Uhr, stieß ein Unbekannter in der Zapfenleite mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten VW-Golf. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Golf an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.