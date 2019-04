Kitzingen vor 26 Minuten

Unbekannter beschmiert Auto mit Klebstoff

Vermutlich mit braunem Klebstoff hat am Samstag ein Unbekannter in Kitzingen in der Wörthstraße einen dort abgestellten Opel beschmiert. Wie die Polizei berichtet, hat der Eigentümer noch versucht, den Klebstoff abzuwischen, was aber nur teilweise möglich war. Am Lack des Autos entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, so die Polizei.