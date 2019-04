Obernbreit vor 50 Minuten

Unbekannter beschädigt Auto

In der Zeit zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 8 Uhr hat ein Unbekannter in der Neuen Anlage in Obernbreit eine Sachbeschädigung verübt. Laut Polizeibericht wurde ein geparkter VW-Caddy an der rechten Fahrzeugseite vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.