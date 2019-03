Unbekannter Täter schlägt Autoscheibe ein

In der Nacht auf Dienstag schlug ein unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Autos ein und flüchtete. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 200 Euro. Am Montag parkte eine 47-jährige Servicekraft der Rastanlage Haidt Nord ihr Auto um 15.30 Uhr neben der Gaststätte. Als sie gegen Mitternacht ihre Schicht beendet hatte, stellte sie an ihrem Auto fest, dass die hintere, rechte Seitenscheibe eingeschlagen war. Im Fahrzeug fehlte laut Polizeibericht allerdings nichts. Sie erklärte den Polizeibeamten, dass sie gegen 21.10 Uhr einen lauten Knall gehört hatte. Diesen führte sie jedoch auf einen Reifenplatzer zurück. Beamte der Autobahnpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Tel.: (09302) 9100 zu melden.