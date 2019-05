Unbekannte greifen Fußballfans auf der Rückreise an

Vermummte griffen am Freitagabend Fans des FC Ingolstadt an der Rastanlage Haidt-Süd im Landkreis Kitzingen an. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 22:45 Uhr. Nach derzeitigem Stand ist eine Person verletzt.

Am späten Abend fuhren zwei Reisebusse mit Anhängern des FC Ingolstadt auf die Rastanlage Haidt-Süd an der A 3. Plötzlich und unerwartet wurden die Insassen einer der beiden Busse von unbekannten und teilweise vermummten Personen tätlich angegriffen. Nach der kurzen Attacke konnten die Täter unerkannt flüchten. Ob eine rivalisierende Fangruppe hierfür in Betracht kommt, kann seitens der Polizei weder bestätigt, noch dementiert werden. Gegenüber den Beamten vor Ort machten die Angegriffenen keinerlei Verletzungen geltend, an einer Anzeigenerstattung bestand kein Interesse, schreibt die Polizei.

Etwa 20 Kilometer weiter teilte dann ein stark alkoholisierter, männlicher Mitfahrer mit, dass er wohl doch am Bein verletzt sei. Genauere Angaben zum Verletzungsbild sind derzeit nicht bekannt. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen aufgenommen.