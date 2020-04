Unbekannte durchwühlen Spargelfeld

Vorfahrt missachtet

Am Dienstagmorgen befuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer in Iphofen mit seinem Pkw den Steinbühl parallel zur Birklinger Straße. Beim Einbiegen in einen Feldweg stieß der Mann aus Unachtsamkeit gegen einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten VW. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Auffahrunfall

Am Dienstagmorgen befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Korbacher Straße in Wiesentheid. Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann auf einen seitlich geparkten Mercedes hinten auf. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Fehler beim Einparken

Am Dienstagfrüh ereignete sich in Dettelbach am Parkplatz vom Maintor ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin stieß mit ihrem Pkw beim Einparken aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Ford. Dieser wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1100 Euro.

Spargelfeld beschädigt

Zwischen 31. März, 20 Uhr, und 14. April, 8 Uhr, kam es am Dreistock in Kitzingen, rechte Straßenseite in Richtung Albertshofen, an einem Spargelfeld zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter wühlten hier mehrfach in den einzelnen Spargeldämmen herum. Nach Spurenlage scheiden dafür Tiere als Verursacher aus. Es entstand ein geringer Schaden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstagnachmittag führten die Ordnungshüter in der Moltkestraße in Kitzingen eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 31-jährigen Fahrzeugführer wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der vor Ort durchgeführte Test verlief positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt des Mannes mit seinem Pkw wurde unterbunden und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.