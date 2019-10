Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekannte brechen in Vereinsheim in Kitzingen ein

In das Heim des Hundesportvereins Am Dreistock in Kitzingen wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen. Unbekannte hebelten die Eingangstür laut Polizeibericht auf und durchsuchten die Schränke. Dabei wurde ein Wandschrank gewaltsam aufgebrochen und beschädigt. Ein Beamer und eine Musikbox wurden gestohlen. Ein ebenfalls entwendeter Metallkoffer wurde in der Nähe des Vereinsheimes wieder gefunden. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro.