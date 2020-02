Prichsenstadt vor 51 Minuten

Unbekannte brechen in Getränkemarkt in Prichsenstadt ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Kirchschönbacher Straße in Prichsenstadt in einen Getränkemarkt eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten Unbekannte eine Metalltür zur Lagerhalle auf. Von dort gelangten sie in den Kassenraum und entwendeten die Tageseinnahmen von einigen hundert Euro. Zudem wurden die Zigarettenauslage und 60 Flaschen Alkohol gestohlen. Während der Sachschaden nur etwa 250 Euro beträgt, beläuft sich der Beuteschaden auf etwa 5600 Euro. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur.