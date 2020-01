Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekannte beschädigten Friseurladen in Kitzingen

Die Schaufensterscheibe eines Friseurgeschäftes in der Luitpoldpassage in Kitzingen, dem Durchgang zwischen Luitpoldstraße und Schweizergasse, drückten drei Unbekannte am Donnerstag zwischen 20.30 und 21 Uhr mit Gewalt auf. Das Fenster klappte nach innen und beschädigte dabei Dekoartikel in der Auslage, heißt es im Polizeibericht. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Einer der Täter riss außerdem einen Lampenschirm von der Decke, vermutlich wurde eine Glasvase gestohlen.