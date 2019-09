Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekannte beschädigen Spielturm

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde am Spielplatz eines Schnellrestaurants in der Repperndorfer Straße in Kitzingen der Fallschutzboden eines Spielturmes beschädigt. Laut Polizeibericht beträgt der Schaden etwa 1000 Euro.