Geiselwind vor 20 Minuten

Unbekannte Diebe auf der A 3 unterwegs

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr parkten fünf Lkw-Fahrer ihre Sattelzüge auf demAutohof in Geiselwind bei der A 3, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. Als sie dann am Donnerstag gegen 6 Uhr ihre Fahrt fortsetzen wollten, stellten sie fest, dass sich Diebe an ihren Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben. Während an einem Auflieger lediglich die Plane aufgeschlitzt, jedoch nichts gestohlen wurde, sind bei den anderen Lkws Fahrzeugbatterien, neuwertige Lkw-Reifen und Sportbekleidung im Wert von über 10 000 Euro gestohlen worden.