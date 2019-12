Unachtsamkeit beim Überholen

Am Freitagmittag ereignete sich kurz nach 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Inneren Sulzfelder Straße in Kitzingen. Eine 57-jährige Fiat-Fahrerin wollte nach links abbiegen. Genau in diesem Moment setzte ein 27-jähriger Ford-Fahrer zum Überholen an, schreibt die Polizei.

Da sich die 57-Jährige bereits beim Abbiegen befand, kollidierte der 27-Jährige seitlich mit dem Fiat. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 6000 Euro.