Unachtsamkeit beim Ausparken

Am Dienstagnachmittag ereignete sich am Traugraben in Marktsteft ein Unfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 54-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke. Hier übersah sie eine Fußgängerin, die gerade am Heck des Pkw vorbeilief. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dadurch leichte Verletzungen.