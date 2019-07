Iphofen vor 41 Minuten

Unachtsame Lkw-Fahrer

Als ein 48-Jähriger am Mittwochnachmittag mit seinem Lkw vom Knauf-Werk in Iphofen nach links in die Einersheimer Straße einbog, übersah der Mann einen von rechts kommenden VW. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 8500 Euro.