Volkach vor 16 Stunden

Unachtsam vom Fahrbahnrand losgefahren

Am Montagmittag wollte ein Mercedes-Fahrer in der Gaibacher Straße in Volkach vom Fahrbahnrand aus losfahren. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen vorbeifahrenden BMW und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 5000 Euro.