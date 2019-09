Geiselwind vor 1 Stunde

Unachtsam rückwärts gefahren

Auf der Scheinfelder Straße in Geiselwind fuhr eine 50-Jährige am Montagmittag vom Autohof kommend in Richtung Staatsstraße 2257. Kurz vor der Einmündung hielt der Rover-Fahrer an, um rückwärts auf den Parkplatz eines Restaurants zu fahren. Dabei übersah er einen ankommenden Seat und stieß mit diesem zusammen. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 1500 Euro.