Kitzingen vor 1 Stunde

Unachtsam losgefahren

Am Donnerstagabend musste ein 37-jähriger Audi-Fahrer an der Kreuzung Mainbernheimer Straße/Texasweg in Kitzingen an einer roten Ampel anhalten. Eine 42-jährige Opel-Fahrerin hielt hinter ihm. Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr die 42-Jährige los, obwohl der vor ihr stehende Pkw noch nicht angefahren war. Durch den Auffahrunfall entstand ein Schaden von etwa 1700 Euro, schreibt die Polizei.