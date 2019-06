Volkersbrunn vor 1 Stunde

Unachtsam beim Rückwärtsfahren

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 54-Jähriger in der Dimbacher Straße in Volkach mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann gegen einen geparkten VW. Hierbei wurde die linke hintere Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 3300 Euro.