Geiselwind vor 1 Stunde

Unachtsam ausgeparkt

Am Montagmorgen rangierte in der Friedrichstraße in Geiselwind ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto aus einer Parklücke. Hierbei stieß der Mann laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten VW. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.