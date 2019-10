Volkach vor 43 Minuten

Unachtsam aus Parkplatz gefahren

Ein 81-jähriger Rentner fuhr am Donnerstagvormittag mit seinem Wagen vom Parkplatz an der Vogelsburg in Volkach los und wollte an der Einmündung zur Staatsstraße 2260 in diese einfahren. Dabei übersah der Daimler-Fahrer laut Polizeibericht einen aus Richtung Prosselsheim kommenden BMW und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 24 000 Euro geschätzt.