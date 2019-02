Umgehung dreht sich im Kreis

Beim Thema Fortführung der Umgehungsstraße Wiesentheids mussten die Gemeinderäte um Bürgermeister Werner Knaier etwas auf der Stelle treten. Eine klare Aussage, ob das vorgesehene Stück im Norden – von der Abfahrt der B286 bei der Blutbank zur Straße nach Prichsenstadt hin – eine wesentliche Entlastung bringe, konnte der in der Sitzung anwesende Mitarbeiter eines Fachbüros nicht treffen.

In der Verkehrszählung und Berechnung, die zum großen Teil bereits 2012 erstellt wurden, fehlt die erst vor einem Jahr frei gegebene Spange vom Gewerbegebiet Mähling zur B286 und nach Abtswind. Nach über einer Stunde Diskussion mit vielen Beiträgen wurde das Thema vertagt. Es hat keinen Sinn, über „ungelegte Eier“ zu diskutieren, wie Ratsmitglied Andreas Laudenbach (Junge Liste) feststellte. Man brauche „belastbare Zahlen“, fand auch Walter Rosentritt (WG Reupelsdorf).

Das Gremium brauche zur März-Sitzung neue Zahlen. Erst dann könne man die Pläne zur Umgehung konkreter weiter verfolgen. Diese Ansicht teilte das Gremium, schließlich gehe es um wichtige Entscheidungen.

Zunächst hatte Jürgen Reuter vom Büro T+T Verkehrsmanagement in Dreieich die verschiedenen Varianten erläutert. Die Räte wollten wissen, wie viel Verkehrsentlastung eine Weiterführung des Rings im Norden, bis hin zur Straße nach Feuerbach, der Gemeinde bringen würde. Die Zahlen brachten weniger Fahrzeuge, als es sich die Gemeinderäte anscheinend erhofft hatten.

Rund sieben Millionen Euro für die Umgehung auszugeben, nur damit man leichter von Prichsenstadt nach Kitzingen fahren könne, das sei nicht nötig, meinte Ratsmitglied Peter Fechner (CSU). Die aktuelle Belastung in der Bahnhofstraße mit etwa 6000 Fahrzeugen täglich rechtfertige das seiner Meinung nach nicht. Wegen 500 Autos, die dann vielleicht weniger durch Wiesentheid führen, brauche man keine komplette Umgehungsstraße um den Ort, hieß es.

Bürgermeister Knaier, wie auch die Räte Erwin Jäger (SPD) und Michael Rückel (Freie Wähler) merkten an, dass man in erster Linie den Schwerlastverkehr aus dem Ortskern bringen wolle. Einen kompletten Ring um Wiesentheid wolle sie, wie auch viele andere nicht, stellte Gemeinderätin Helma Schug (CSU) heraus.

Etwas weiter sind die Räte dagegen bei der angedachten Trasse von der B286 zur Straße nach Prichsenstadt. Die Möglichkeiten, wie die Strecke verlaufen könnte, wurden bereits in einer Bürgerversammlung besprochen. Zwei Varianten kristallisieren sich dabei heraus, wie Alexander Bär vom Planungsbüro erläuterte. Mit dem Punkt will sich der Rat in den nächsten Sitzungen befassen, wenn neue Zahlen des Fachbüros vorliegen, hieß es.