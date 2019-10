Umfrage: Spaß an Halloween hat für Kitzinger seine Grenzen

"Süßes oder Saures!" Mit diesem Spruch werden an Halloween wieder zahlreiche Kinder von Haus zu Haus ziehen und als Hexen, Geister oder andere unheimliche Gestalten verkleidet um Süßigkeiten betteln. Viele stellen als Willkommenszeichen einen ausgehöhlten Kürbis mit einer Kerze vor die Tür. Auch Halloween-Partys werden am Abend vor Allerheiligen gerne gefeiert. Über die USA kam das Geister-Spektakel vor einigen Jahren nach Deutschland. Nicht jeder ist darüber glücklich. Bei unserer Umfrage in der Kitzinger Fußgängerzone wollten wir von den Passanten wissen: Was halten sie von dem importierten Brauch aus Amerika? Nervt sie das ganze Treiben? Oder halten sie es für eine kulturelle Bereicherung? Und finden sie es gut, dass in der Nacht vor Allerheiligen Halloween-Partys gefeiert werden?