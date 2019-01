Umfrage: Närrische Auszeichnung für Merkel?

Die jährliche Verleihung des Schlappmaulordens gilt als Höhepunkt der Kitzinger Karnevalssitzungen. Nach den Statuten der Kitzinger Karnevalsgesellschaft soll die närrische Auszeichnung Personen verliehen werden, die eine "gar trefflich lockere Zunge" besitzen und die Fähigkeit haben, "ein schlagkräftiges Wort zu führen". Viele prominente Politiker und auch einige bekannte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche durften in den vergangenen Jahren den karnevalistischen Orden entgegen nehmen. In diesem Jahr soll er an Hubert Aiwanger, den Chef der Freien Wähler, gehen.

Bei unserer aktuellen Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz haben wir die Passanten gefragt: Wem würden Sie den Schlappmaulorden 2019 verleihen?