Umfrage: Klimaschutz durch höhere Preise für Benzin und Fleisch?

Über das Thema Klimawandel und Klimaschutz wird derzeit viel diskutiert. Weltweit steigen die Temperaturen an - mit langfristigen Folgen für die Umwelt. Autos und Flugzeuge stoßen sehr viel CO 2 aus. Außerdem entsteht durch Massentierhaltung und hohen Fleischkonsum in den industrialisierten Ländern eine große Menge an Methan. Durch eine Reduzierung des Auto- und Flugverkehrs und weniger Fleischverzehr könnte der Ausstoß der schädlichen Treibhausgase gesenkt werden. Dazu müsste eine große Mehrheit der Bevölkerung ihre Lebensgewohnheiten ändern. Um ein gesellschaftliches Umdenken zu bewirken, könnten die Preise für Benzin, Flugreisen und Fleisch deutlich erhöht werden. Was halten die Bürger davon? Wären sie bereit, für den Klimaschutz tiefer in den eigenen Geldbeutel zu greifen?