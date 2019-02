Umfrage: Gute Laune dank der Sonne

Das bisher alltägliche Grau weicht einem blauem Himmel und den ersten warmen Sonnenstrahlen. Es wird wieder wärmer, erste Schneeglöckchen zieren die Grünflächen, einfach alles ist ein bisschen bunter und heller. Am Kitzinger Main-Ufer sieht man viele Jogger und Spaziergänger, einige setzen sich für ein paar Minuten hin und lassen sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Was halten sie vom Frühlingserwachen? Genießen sie es, dass der Winter jetzt vorbei ist, oder hätte der ruhig noch ein bisschen länger Winter bleiben dürfen? Diese Fragen haben wir den Landkreisbewohnern am Main gestellt.