Umfrage: Bürger freuen sich auf einen goldenen Herbst

Die sommerliche Hitze ist vorbei. Erste Nebelschwaden ziehen über das Land. Und abends wird es nun wieder früher dunkel: Der Herbst ist da.

Vorbei die Zeit, in der man im Freien nach einem schattigen Plätzchen suchen musste. Bald werden sich die ersten Blätter bunt färben und für ein leuchtendes Farbenspiel sorgen. Die Natur zeigt sich dann noch einmal von ihrer schönsten Seite. Zugleich ist Herbstzeit auch Erntezeit: An den Obstbäumen sind Äpfel, Birnen und Zwetschgen reif. Und für die Winzer beginnt die Zeit der Weinlese.

Bei unserer aktuellen Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz haben wir die Passanten gefragt: Was ist für Sie das Schöne am Herbst? Was machen Sie im Herbst besonders gerne?