Umfrage: Braucht es für Brötchen einen Kassenbon?

Egal, ob es sich um ein paar Brötchen beim Bäcker oder eine Zeitschrift am Kiosk handelt: Seit 1. Januar müssen Einzelhändler, die eine elektronische Registrierkasse haben, immer einen Kassenbon ausdrucken. Das Gleiche gilt für Gastronomiebetriebe.

Das Bundesfinanzministerium möchte auf diese Weise verhindern, dass durch manipulierte Kassen und fingierte Rechnungen, Steuergelder am Fiskus vorbeigeschleust werden. Nach offiziellen Angaben gehen dem Staat dadurch jedes Jahr hohe Summen verloren.

Während die neue Regelung in Deutschland kontrovers diskutiert wird, ist sie in vielen anderen EU-Ländern bereits gängige Praxis, so zum Beispiel in Österreich, Frankreich oder Italien. Bei unserer aktuellen Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz haben wir die Passanten gefragt, was sie von der neuen Bonpflicht halten.