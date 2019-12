Kitzingen vor 1 Stunde

Umfrage: App für Parkgebühren stößt auf geteilte Resonanz

Die meisten kennen wohl das Problem: Man möchte in der Innenstadt parken, hat aber nicht das passende Kleingeld parat. Für solche Fälle gibt es in Kitzingen jetzt eine bequeme Alternative. Seit dieser Woche können die Parkgebühren auch über eine Smartphone-App bargeldlos bezahlt werden. Wer sie sich herunterlädt, wird nicht nur von seinem Handy an den Ablauf der Parkzeit erinnert. Per Smartphone kann diese auch verlängert oder verkürzt werden, je nach Bedarf. Dafür muss pro Zahlung eine Servicepauschale von zehn Prozent entrichtet werden.