Umbau im Finanzamt: Barrierefrei zur Steuererklärung

Bis zum Jahr 2023 sollen Behörden im Freistaat Bayern barrierefrei zu erreichen sein. Einen Schritt in diese Richtung ist nun auch das Finanzamt in Kitzingen gegangen. Dort führt ab sofort ein neuer, heller und ebenerdiger Eingang Besucher direkt ins Servicezentrum. Dieser Beratungsbereich ist die erste Anlaufstelle der Behörde für die Steuerbürger. Anträge auf Steuerklassenwechsel und auf das Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren werden direkt im Servicezentrum bearbeitet, Steuererklärungen werden von dort aus an die Mitarbeiter im Haus weitergeleitet, erklärt das Finanzamt dazu.

Kosten von rund 185 000 Euro

Am Montag stellte Amtsleiterin Claudia Leimeter den neuen Zugang vor und gab ihn somit offiziell frei. Damit können Rollstuhlfahrer oder Besucher mit Rollatoren leichter ins Innere der Behörde gelangen. Für Sehbehinderte erleichtern Spurrillen im Boden die Orientierung. Federführend hatte das Staatliche Bauamt Würzburg den Umbau begleitet, der rund vier Monate dauerte. Die Kosten dafür betragen rund 185 000 Euro.

Noch weniger Hürden hält die Abgabe der Steuererklärung auf elektronischem Wege ("Elster") bereit. Das Finanzamt weist deshalb darauf hin, dass Bürger am besten über das Elsterportal im Internet Kontakt zur Behörde aufnehmen.

99 Mitarbeiter im Amt

Im Finanzamt Kitzingen arbeiten derzeit 76 Beschäftigte und zusätzlich 23 Anwärter. Die Öffnungszeiten von Januar bis Juni: Montag bis Mittwoch 8 bis 13 Uhr, Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr. Von Juli bis Dezember verkürzt sich die Öffnungszeit am Donnerstag um eine Stunde auf 15 Uhr.

Kontakt: Formulare, Kontaktdaten und weitere Informationen rund ums Finanzamt und die Steuererklärung finden Sie auf www.finanzamt-kitzingen.de