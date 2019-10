Umbau des Kindergartens St. Felizitas ist abgeschlossen

Nach gut einjähriger Bauzeit ist die Erweiterung des Kindergartens in Münsterschwarzach abgeschlossen, der Altbestand wurde aufwändig umgebaut. Im Frühjahr 2020 soll der moderne Bau eingeweiht werden. 99 Mädchen und Buben werden im Kindergarten St. Felizitas betreut. Am Dienstagabend machten sich die Mitglieder des Schwarzacher Marktgemeinderats ein Bild von dem modernen Umbau, der 2,2 Millionen Euro verschlungen hat.

Durch die Erweiterung hat sich die Zahl der zu betreuenden Kinder nahezu verdoppelt, schilderte Katja Schreck die aktuelle Situation. Die Kindergartenleiterin führte gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Trägervereins Wolfgang Schömig und Planerin Regina Kober vom Wiesentheider Ingenieurbüro Brändlein die kommunalen Inspekteure durch die Räume der vier Kindergarten- und der drei Krippengruppen. "Das hat es früher nicht gegeben", erinnerte sich Gemeinderätin Maria Fieber an ihre eigene Kindheit mit Schaukel und Sandkasten.

76 000 Euro gespart

Für den Nachwuchs von heute habe sich die Gemeinde gemeinsam mit den Verantwortlichen von Kindergarten und den Architekten offensichtlich mächtig ins Zeug gelegt. Von den 2,2 Millionen Euro an Gesamtkosten erhält die Gemeinde 1,45 Millionen Euro an Fördermitteln zurück. "Der Markt Schwarzach hat somit einen Eigenanteil von 730 000 Euro", stellte Bürgermeister Volker Schmitt fest. Erfreulich sei, so das Gemeindeoberhaupt, dass man 76 000 Euro unter der ursprünglichen Kostenschätzung geblieben ist.

Während der Bauphase waren Kindergruppen im Begegnungshaus Arche in Stadtschwarzach untergebracht worden. Keine einfache Zeit für Eltern und Kindergartenteam. Jetzt erstrahlt der alte Kindergarten in neuem Glanz, die Räume wurden neu eingeteilt. Hinzu kommt der Erweiterungsbau, in dem die drei Kinderkrippen untergebracht sind. "Unsere Kindergartenkinder können sich in den Räumen frei bewegen und auch die Krippen besuchen", erläuterte Katja Schreck die Art der heutigen Betreuung.

Atelier für Nachwuchskünstler

Den kleinen Bären, Affen, Löwen und Papageien wird das neue Zuhause Spaß bereiten. Im Kinder-Restaurant gibt es ein Frühstücksbuffet mit regionalen, biologischen und saisonalen Produkten. Außerhalb der Essenszeiten können die Kinder dort selbst beim pädagogischen Backen und Kochen aktiv werden. Im neuen Atelier werden junge Künstler ihrer Phantasie freien Lauf lassen können. Im Dunkel- und Sinnesraum lassen sich visuelle Wahrnehmungen sammeln, so erklärten die Erzieherinnen das Nutzungskonzept.