Umbau des Feuerwehrhauses soll heuer fertig werden

Die „sehr gute Führungsarbeit“ der Sommeracher Wehr lobte Kreisbrandrat Roland Eckert am Freitagabend in der Hauptversammlung der Ortswehr. Deren Aktive stellten mit der einstimmigen Wiederwahl der beiden Kommandanten Andreas Drescher und Michael Karg (Stellvertreter) die „Weichen für die Zukunft“, wie der Kreisbrandrat betonte. Er dankte den Wehrmännern und Frauen auch im Namen von Kreisbrandinspektor Michael Krieger für ihren Einsatz und verwies unter anderem auf den guten Leistungs- und Bildungsstand der Sommeracher Wehr.

Den wiedergewählten Kommandanten sprach auch der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Elmar Henke ein Lob aus. Insbesondere stellte Henke, auch in seiner Eigenschaft als Bürgermeister, den beeindruckenden Zustand des Feuerwehrhauses und der Gerätschaften heraus. „Das ist wohltuend, man sieht einfach, das das hier funktioniert.“

Aktionsabend kommt gut an

Eingangs der Zusammenkunft blickte Kommandant Andreas Drescher auf die Aktivitäten der Sommeracher Wehr zurück. Hierbei erinnerte er an 16 Einsätze, 20 Gruppenübungen, Leistungs- und Maschinistenprüfungen sowie an mehrere Schulungen. Die aktuelle Zahl der Feuerwehrdienstleistenden, darunter zwölf Atemschutzträger, bezifferte er auf 58 Personen. Großen Anklang fand nach den Ausführungen des Kommandanten der Aktionsabend „Feuer richtig löschen“.

Für die Sommeracher Wehr von großer Wichtigkeit sei auch die jährliche Mitarbeit beim Volkacher Weinfest, betonte Drescher. In der Prioritätsliste für das Jahr 2018 ganz oben steht seiner Aussage zufolge die Fertigstellung der Umbauarbeiten am Feuerwehrhaus. In diesem Zusammenhang dankte Drescher der Gemeinde für die finanzielle Unterstützung. Auch die gute Zusammenarbeit mit der Kommune kam zur Sprache. Zuletzt appellierte der Kommandant an die Versammlungsteilnehmer, doch bei der Suche nach neuen Feuerwehrkräften aktiv mitzuwirken.

Nachwuchsgruppe war aktiv

Über die Jugendarbeit, die laut Kreisbrandrat Roland Eckert „das Maß der Dinge für die Zukunft ist“, berichtete Jasmin Drescher. Sie nannte zahlreiche Aktivitäten der 14 Personen starken Nachwuchsgruppe. Weitere Berichte lieferten Schriftführer Gerd Ströhlein und Kassier Gaby Zobel.