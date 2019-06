Umbau der Tourist-Info: Kitzingens OB will "Kante zeigen"

Der Blick von der Alten Mainbrücke in Richtung Kitzingens Fußgängerzone ist wie ein Schaufenster in die Stadt. Eines, in das derzeit besonders viele Menschen abends von Donnerstag bis Sonntag einen Blick werfen. Ob den Brückenschoppen-Trinkern wohl ein Balkon an dem Gebäude der Tourist-Information gefallen würde?

Den möchten die Mitglieder des Kitzinger Stadtrates haben, doch das Landesamt für Denkmalpflege ist dagegen. Bekanntermaßen soll das über 400 Jahre alte Nieser-Haus , in dem sich die Tourist-Info befindet, modernisiert werden. Bei dem Umbau hat das Amt ein Wörtchen mitzureden – und ist anscheinend gegen einen schmalen Freisitz mit Mainblick. Eine Meinung, die Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller gegen den Strich geht, wie während der Stadtratssitzung am Donnerstagabend im Rathaus zu merken war.

Brückeneck hat auch einen Balkon

"Warum sollte der Balkon auf dieser Seite plötzlich stören", fragte der OB in die Runde und erntete zustimmendes Nicken bei allen Fraktionen. Das Brückeneck gegenüber habe schließlich auch einen Balkon, der gut aussehe. Mit Müllers Vorschlag, "mal Kante zu zeigen" gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege, schienen alle Stadträte einverstanden zu sein.