Schwarzach vor 6 Stunden

Überschlagen und im Acker gelandet

Am Donnerstagmittag befuhr eine 19-jährige Verkehrsteilnehmerin mit einem Fiat Panda die Kreisstraße 11 von Haidt in Richtung Schwarzach, heißt es im Bericht der Polizei . Kurz nach Stephansberg kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett, übersteuerte und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam in einem Acker zum Stehen. Die Fahrzeuglenkerin erlitt nur leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.