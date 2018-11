Überraschung nach der Ratssitzung

Ein Novum in der Geschichte des Casteller Gemeinderates war der Auftritt des Männergesangvereins Castell nach der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag im Ratszimmer in Castell. Kurz nachdem Bürgermeister Jochen Kramer die Sitzung geschlossen hatte, öffnete sich die Tür und der MGV Castell betrat in fast voller Stärke den Raum. Den verdutzten Gemeinderäten wurden mehrere Lieder vorgetragen. Als Grund für den Auftritt wurde schließlich der Geburtstag des 2. Bürgermeisters Georg Schwarz, der auch aktiver Sänger ist, bekanntgegeben. Gemeinsam erfreuten sich dann Sänger und Casteller Gemeinderäte an einem Casteller Schoppen.