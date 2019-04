Gnötzheim vor 25 Minuten

Überraschung an der Bauhofscheune

Beim Aufbau eines Gerüsts an der Bauhofscheune in Gnötzheim wurde festgestellt, dass die seitliche Fachwerkmauer wackelt. Deshalb begann die Gemeinderatssitzung am Montagabend kurzfristig mit einem Termin vor Ort.