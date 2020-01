Überraschung: Peter Hauck möchte OB in Kitzingen werden

Der Bürgermeister-Wahlkampf in Kitzingen erhält eine weitere Facette: Am Freitag hat Peter Hauck überraschend angekündigt, ebenfalls seinen Hut in den Ring um die Nachfolge von Siegfried Müller als Oberbürgermeister der Kreisstadt zu werfen. Hierzu lädt er alle Kitzinger am Donnerstag, 9. Januar, um 18.30 Uhr zu einer Aufstellungsversammlung in die Innopark-Gaststätte im Steigweg in Kitzingen ein.

Der 65-jährige städtische Angestellte wäre, wenn er alle Formalitäten für eine Kandidatur erfüllt und nach erfolgreicher Aufstellung genügend Unterstützer-Unterschriften sammelt, neben Stefan Güntner (CSU), Manfred Paul (SPD), Uwe Pfeiffler (FW-FWB), Andrea Schmidt (Grüne) und Bianca Tröge (ÖDP) der sechste Kitzinger OB-Kandidat – und der einzige, der nicht als Parteimitglied, sondern unabhängig antritt.

Der Kitzinger hat sich hat sich für die Kommunalwahl 2020 auf die Fahnen geschrieben, für "pure Demokratie" in Kitzingen zu sorgen, wie er es nennt. Wörtlich kündigt er an, das "Kitzinger Leitbild leben und weiterentwickeln" zu wollen. Hierzu fordert er alle Einwohner der Stadt zur Mithilfe auf. "Mitmachen lohnt sich", verspricht er.