Überraschender Besuch aus dem hohen Norden

Da staunten die Mitglieder des Volkacher Feuerwehrvereins nicht schlecht, als plötzlich zehn Kameraden der Patenfeuerwehr aus Egestorf (Niedersachsen) der Mitgliederversammlung des Volkacher Feuerwehrvereins einen Überraschungsbesuch abstatteten.

Kommandant Sven Sörenhaagen bedankte sich für den schönen Empfang im vergangenen Jahr, als die Patenfeuerwehr ein Wochenende in Volkach verbracht hatte. Dieses Jahr lädt die Egestorfer Wehr zu sich in die Lüneburger Heide ein, denn sie feiert ihr 150-jähriges Bestehen, wie aus einem Presseschreiben hervorgeht.

Die restaurierte Vereinsfahne kommt bald zurück

Zu Beginn der Versammlung zog aber zunächst der erste Vorsitzende des Volkacher Feuerwehrvereins, Manuel Fröhlich, Bilanz über das vergangene Jahr und hatte eine gute Nachricht: Die in die Jahre gekommene Vereinsfahne, die zum Restaurator gegeben wurde, ist in Kürze fertig. Aktuell bestehe der Verein aus 222 Mitgliedern, so Fröhlich.

Zur Kinderfeuerwehr, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, gehen 13 Mädchen und Jungs, berichtete Gruppenleitern Angelika Rosenbauer. Im vergangen Jahr wurden 15 Gruppenstunden abgehalten, in denen laut Pressebericht immer ein abwechslungsreiches Programm geboten worden sei. Im September gab es das jährliche Übernachtungsfest.

Volkach einer der ersten Vereine mit Kinderfeuerwehr

Der Volkacher Feuerwehrverein war einer der ersten, der eine Kinderfeuerwehr gründete. Anfangs von vielen belächelt, habe sich das Modell mittlerweile in ganz Bayern etabliert. Egon Gabauer, Gründungsvater der Volkacher Kinderfeuerwehr und Ehrenvorsitzender der Feuerwehr, wurde denn auch zusammen mit seinem Gründungsteam bei der Mitgliederversammlung geehrt.

Moritz Hornung, Pressesprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, berichtete von einem arbeitsintensiven Jahr. Knapp 40 Pressemitteilungen wurden herausgegeben. Hinzu kommen etliche Interviewtermine und Artikel für Magazine der Feuerwehrfachpresse. Die Feuerwehr Volkach sei immer wieder gefragter Ansprechpartner rund ums Thema Feuerwehr, so Hornung.