Überraschende Diskussion ums Dorfgemeinschaftshaus Seinsheim

In der Januar-Sitzung diskutierte der Seinsheimer Gemeinderat ausführlich über das zukünftige Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Iffigheim. Der Architekt stellte einen Entwurf vor, Wünsche seitens der Ratsmitglieder wurden geäußert und eingearbeitet. Bürgermeister Heinz Dorsch präsentierte nun in der Sitzung am Montagabend den überarbeiteten Entwurf – und staunte nicht schlecht, als sein Stellvertreter Stefan Schwarz einen vorbereiteten Text mit Änderungswünschen verlas.

Stefan Schwarz brachte eine andere Heizung ins Spiel, ebenso eine andere Dachform, eine Grundflächenerweiterung oder eine Trennwand für den Saal im Gebäude. Für letztere setzte sich auch sein Ratskollege Stephan Jamm vehement ein.

Für Gemeinderat Engelbert Uhl waren die neuen Vorschläge zu speziell. Die hätten besser mit dem Architekten in der vergangenen Sitzung diskutiert werden sollen. Er wolle nur alternative Gesichtspunkte in die Diskussion hineinbringen, verteidigte Schwarz sein Anliegen.

"Nicht noch einmal von vorne anfangen"

Bürgermeister Heinz Dorsch betonte, dass man nun lange genug über das Dorfgemeinschaftshaus, wofür Dorsch die Schätzkosten mit 960 000 Euro angab, gesprochen habe, auch mit Iffigheimern sei im Vorfeld vieles abgeklärt worden. Zudem herrschte über die Form des Gebäudes im fränkischen Stil Einvernehmen. "Wir müssen doch wissen, was wir wollen", meinte Dorsch, schließlich sei man nun so weit, einen Förderantrag an das Amt für Ländliche Entwicklung zu stellen. "Wir wollen nicht noch einmal von vorne anfangen." Gegen die Stimmen von Schwarz und Jamm beschloss der Gemeinderat dann, dass mit der vorliegenden überarbeiteten Entwurfsplanung ein Förderantrag gestellt werden solle. Einzelheiten wie die Heizung könnten noch besprochen werden. Für eine Trennwand fanden sich keine weiteren Befürworter.

In der Ratssitzung stellten sich die neue Allianz-Managerin Linda Schlereth und die neue Archiv-Betreuerin Johanna Falkenstein dem Ratsgremium vor. Schlereth sagte, dass die Kooperation der Bauhöfe fortgeführt werde und derzeit eine Abfrage für gemeinsame Schulungen laufe. Auch stellte sie dem Gremium die mögliche Förderung von Kleinprojekten vor.

Förderung für Vereinsprojekte

Hier könnten auch Projekte von Vereinen gefördert werden, die bestimmte Kriterien erfüllten. Die Kosten für solche Vorhaben sollten zwischen 500 und 20 000 Euro liegen, wofür es eine Förderung von 80 Prozent gebe. Haken an der Sache sei, das der Projektantrag bis zum 31. März gestellt sein müsste, das Projekt selbst bis zum 1. Oktober fertig und abgerechnet.

Bürgermeister Heinz Dorsch betonte, dass hier eventuell die Anschaffung eines Elektrobusses für den Generationenbusverein möglich wäre. Auch die Sanierung eines vom Weinbauverein genutzten Gebäudes könnte darunter fallen. Ebenso die geplante Glockengruft. Jeder sei aufgerufen, schnellstmöglich Vorschläge zu bringen.

Der Gemeinderat stimmte außerdem dem Einbau von zwei Bodenleuchten bei der Seinsheimer Friedhofsmauer zu. Bei Tiefenstockheim wird zudem ein Schacht für die Fernwasserleitung repariert. Zustimmung gab es auch für die Schwammspinnerbekämpfung im Wald am Iffigheimer Berg.