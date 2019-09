Mainstockheim vor 1 Stunde

Überfall: Unbekannter verletzt Mann auf dem Nachhauseweg

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 4 und 4.45 Uhr in Mainstockheim einen 31-Jährigen, der sich auf dem Nachhauseweg von einer Kirchweih-Veranstaltung befand, angegriffen und verletzt. Das Opfer erlitt laut Polizei eine Platzwunde am Kinn. Der Vorfall dürfte sich in der Albertshöfer Straße ereignet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.