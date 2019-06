Überbleibsel des Wahlkampfs: Es hängen immer noch Plakate

Rund ein Monat ist seit der Europawahl vergangen. Doch noch immer hängen in Kitzingen vereinzelte Wahlplakate von Parteien. Mit diesem Hinweis hat sich ein Leser an die Redaktion gewandt und konkret auf zwei Orte verwiesen: den Platz neben der Kirche St. Johannes mitten in der Altstadt sowie in der Nähe eines Baumarktes im Gewerbegebiet am alten Floßhafen. Beide Plakate gehören der ÖDP. Nicht weit entfernt, am Eingang des Baumarkts, hängt ein weiteres Plakat: eines der Freien Wähler. Und so ließen sich noch weitere Überbleibsel des Wahlkampfs im Stadtgebiet finden.

Das Plakatieren ist der Job von Ehrenamtlichen

Angesichts der circa 100 Plakate, die allein die ÖDP nach Auskunft von Kreisvorsitzenden Jens Pauluhn vor der jüngsten Wahl in Kitzingen aufgehängt hat, leuchtet wohl jedem ein: Diese paar Plakate wurden schlichtweg vergessen, Absicht steckt bestimmt nicht dahinter. So bezeichnet Pauluhn das Versäumnis am Montag auf Nachfrage auch als "ärgerlich" und versichert: "Ich sorge noch heute dafür, dass die Plakate verschwinden." Im Gegensatz zu anderen Parteien beauftrage seine Partei keine Profis mit der Plakatierung und dem Entfernen der Wahlplakate, berichtet Pauluhn. Diejenigen Ehrenamtlichen, die die Plakate aufhängen, räumen diese nach der Wahl auch wieder ab.

Eine Satzung, die das Plakatieren durch Parteien regelt, hat die Stadt Kitzingen nach Auskunft von Claudia Biebl nicht. Die Parteien müssten vor jedem Wahlkampf einen Bescheid beantragen, sagt die Pressesprecherin der Stadt. Darin steht: Sechs Wochen vor der Wahl bis drei Tage nach dem Termin dürfen die Plakate hängen, dann müssen diese wieder verschwunden sein. Eigentlich ist es die Aufgabe der Parteien, dafür Sorge zu tragen, dass dies eingehalten wird. Plakate, die später noch hängen, könnte die Stadt selbst entfernen und die Kosten hierfür den Parteien in Rechnung stellen.

Biebl rät: Wer sich an Plakaten stört, soll diese entfernen

Biebl kennt allerdings keinen Fall, in dem dieser Schritt nötig gewesen wäre. Wenn einzelne Plakate Wochen nach der Wahl noch hängen, dann wurden diese schlicht vergessen, glaubt auch die Pressesprecherin, die Einwohner aufruft, solche Fälle der Stadt zu melden – was bislang nicht geschehen ist. Oder noch besser: Wer ein vergessenes Plakat sieht, der soll dies einfach selbst abnehmen und entsorgen, rät Biebl. Damit dürfte allen am meisten geholfen sein.